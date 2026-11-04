Tilburg University werkt aan AI-strategie voor onderwijs

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van D66 om een landelijke strategie voor kunstmatige intelligentie (AI) te ontwikkelen voor het mbo, hbo en wo. Tilburg University is al actief bezig met AI, onder meer door het ontwikkelen van een eigen chatbot.

Gevonden voor jou

AI speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat meer dan de helft van de masterscripties van het afgelopen jaar gedeeltelijk of volledig met behulp van een chatbot is geschreven. Ook Tilburg University en andere universiteiten, zoals die in Amsterdam en Utrecht, hebben hun eigen chatbot ontwikkeld.

Met de motie van D66 wil Kamerlid Ilana Rooderkerk dat studenten en docenten beter leren omgaan met AI. Volgens haar moeten studenten AI-vaardig worden, waarbij kritisch denken, bronnenonderzoek en het herkennen van desinformatie centraal staan. Ook moeten ze de grenzen van kunstmatige intelligentie leren kennen.

Landelijke aanpak

De vraag is hoe de regering deze strategie gaat vormgeven. Hogescholen en universiteiten mogen in Nederland zelf bepalen wat ze onderwijzen. Niet iedereen is het eens over de inzet van AI in het onderwijs. Sommige docenten vinden dat AI helemaal niet thuishoort in collegezalen.

Toch is er brede steun voor de motie. Bijna alle partijen stemden dinsdag vóór, behalve Forum voor Democratie en de PVV. Universiteitenvereniging UNL staat positief tegenover het voorstel en ziet het als een manier om studenten goed voor te bereiden op een toekomst waarin AI een grotere rol speelt.

Voorbereiding op de toekomst

De landelijke AI-strategie sluit aan bij de Talentstrategie die universiteiten eerder hebben opgesteld. Hierin beloven instellingen hun opleidingen aan te passen aan de kennis en vaardigheden die in de toekomst nodig zijn. Digitalisering en AI spelen hierin een belangrijke rol.