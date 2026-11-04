Aandeelhouders schieten Ebusco te hulp met injectie van 12 miljoen euro

De Deurnese fabrikant van elektrische bussen Ebusco krijgt een nieuwe geldinjectie van 12 miljoen euro van aandeelhouders. Dinsdag werd bekend dat het bedrijf de uitbetaling van salarissen over oktober moest uitstellen door acute financiële problemen.

Bij de beursgenoteerde onderneming werken 230 mensen . Vorige maand waarschuwde het bedrijf nog voor "wezenlijke onzekerheid over de continuïteit" als er niet spoedig extra financiering zou komen.

Volgens Ebusco hebben bestaande aandeelhouders toegezegd om in totaal 240 miljoen nieuwe gewone aandelen te kopen. Dat doen ze tegen een uitgifteprijs van 0,05 euro per aandeel. Dat levert het bedrijf dus 12 miljoen euro op.

"Dit steunpakket vormt een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van Ebusco om de liquiditeitspositie te stabiliseren, de bedrijfsactiviteiten voort te zetten en zich te blijven richten op het leveren aan klanten", stelt het bedrijf nu.

Productie ligt zo goed als stil

Geannuleerde orders, vertraagde leveringen, productieproblemen en hoge verliezen brachten de bussenfabrikant in financiële problemen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Het bedrijf kampte afgelopen jaren ook met achterstallige rekeningen en boetes voor te late leveringen van bussen.

Ebusco maakte in oktober 2021 een veelbelovende beursgang, met een introductieprijs van 23 euro per aandeel. Daarna zette de koers echter vrijwel onafgebroken een daling in. Verschillende grootaandeelhouders, onder wie oprichter Peter Bijvelds, hebben hun belangen in Ebusco de afgelopen jaren flink afgebouwd.

Het aandeel kelderde dinsdag 25 procent tot een nieuw dieptepunt van 11 cent per aandeel. Woensdagochtend krabbelde Ebusco weer wat op tot 13 cent. Bij het bedrijf was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.