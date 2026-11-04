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Gemeente Breda laat boom aan Duivelsbruglaan kappen vanwege slechte conditie

In Breda is een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Duivelsbruglaan. De boom verkeert in slechte conditie en wordt daarom met spoed verwijderd.

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De gemeente Breda heeft besloten om de boom te laten kappen vanwege de slechte staat waarin deze verkeert. Het vellen van de boom valt onder een omgevingsvergunning, die op 2 november 2026 is verleend. Het gaat om een boom op een locatie aan de Duivelsbruglaan.

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