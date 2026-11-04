GGD organiseert cursus over omgaan met pubers

GGD Hart voor Brabant biedt een gratis cursus aan voor ouders over de puberteit. De bijeenkomsten zijn op 26 november en 3 december in samenwerking met Bijeen Heusden.

Gevonden voor jou

De cursus ‘Omgaan met Pubers’ richt zich op ouders die meer willen leren over het opvoeden van pubers. Tijdens de bijeenkomsten wordt besproken wat de veranderingen van de puberteit betekenen voor kinderen en hun ouders.

Ervaren professionals geven praktische tips over onderwerpen als het maken van afspraken, het stellen van grenzen en het voeren van gesprekken met pubers. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

Gratis bijeenkomsten

De cursus wordt georganiseerd door GGD Hart voor Brabant in samenwerking met Bijeen Heusden. De bijeenkomsten vinden plaats op 26 november en 3 december. Deelname is gratis.