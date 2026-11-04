Reinigen van kolken gestart in gemeente Heusden

In de gemeente Heusden is deze week gestart met het reinigen van kolken. De werkzaamheden duren acht weken en worden uitgevoerd met twee voertuigen, die vanuit verschillende richtingen naar Vlijmen werken.

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Om verstoppingen te voorkomen, worden alle kolken en putten in de gemeente Heusden schoongemaakt. De werkzaamheden zijn deze week begonnen en zullen ongeveer acht weken in beslag nemen. Twee voertuigen zijn hiervoor ingezet, die elk een andere route volgen.

Het eerste voertuig is gestart in Heusden en werkt richting Vlijmen. Het tweede voertuig is begonnen in Drunen en zal eveneens naar Vlijmen toe werken. Per kolk is ongeveer dertig seconden nodig om deze grondig te reinigen.

Verkeershinder mogelijk

De voertuigen die de schoonmaak uitvoeren, kunnen enige verkeershinder veroorzaken. Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, wordt gevraagd om voertuigen niet op of langs kolken te parkeren. Dit zorgt ervoor dat de kolken goed bereikbaar zijn voor de reinigingsploegen.

Met deze aanpak wil de gemeente verstoppingen in de waterafvoer voorkomen en de doorstroming verbeteren. De werkzaamheden worden de komende weken voortgezet totdat alle kolken in de gemeente zijn gereinigd.