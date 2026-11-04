College houdt inloopspreekuur in Haarsteeg

Het college van de gemeente organiseert een inloopspreekuur op donderdag 5 november in Dorpshuis De Haarstek in Haarsteeg. Bewoners kunnen van zeven tot acht uur ’s avonds terecht met vragen, ideeën of zorgen.

Gevonden voor jou

Het inloopspreekuur biedt inwoners de mogelijkheid om in gesprek te gaan met leden van het college. Niet alle collegeleden zullen aanwezig zijn, maar er is wel gelegenheid om onderwerpen te bespreken die spelen in de buurt of de gemeente.

Het spreekuur wordt gehouden in Dorpshuis De Haarstek, een centrale locatie in Haarsteeg. Tijdens dit uur kunnen bewoners hun zorgen of suggesties delen en ideeën aandragen. Het college geeft aan graag te willen horen wat er leeft onder de inwoners.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 november van zeven tot acht uur ’s avonds. Iedereen uit de gemeente is welkom om langs te komen.