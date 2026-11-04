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Verbouwing woonhuis in Megen krijgt groen licht

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Dr. Baptiststraat in Megen. De vergunning is op 2 november verstuurd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor aanpassingen aan een woning in het dorp Megen. De vergunning treedt pas in werking vier weken na verzending, waardoor de werkzaamheden voorlopig nog niet mogen starten.

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