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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Berghem
• Aangepast
De stroomstoring in Berghem, gemeente Oss, is opgelost. De storing begon vanochtend rond acht uur en trof minder dan 25 adressen. Rond twaalf uur was het probleem verholpen.
De oorzaak van de storing in Berghem wordt nog onderzocht, zo meldt de netbeheerder. Het ging om een klein aantal adressen in postcodegebied 5351.
De storing duurde bijna vier uur. Aanvankelijk werd verwacht dat het probleem pas rond half drie zou zijn opgelost, maar dit gebeurde eerder dan gepland.
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