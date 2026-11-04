BBB-lijsttrekker trekt zich terug, mist constructieve houding bij partij

Hij gold als jonge belofte en moest zijn partij bij de verkiezingen van maart in Brabant over de streep trekken, maar de 26-jarige BBB'er Marco Havermans trekt zich nu terug als lijsttrekker. Volgens hem is er binnen de partij onvoldoende ruimte voor de manier waarop hij politiek wil bedrijven. "Ik geloof in een partij die verantwoordelijkheid neemt, wil besturen en altijd op zoek blijft naar oplossingen." Havermans is sinds 2023 Statenlid, het jaar waarin de BBB uit het niets een monsterzege behaalde en ook in Brabant de grootste werd.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Havermans stelt zich bij de komende verkiezingen in maart niet meer verkiesbaar. De afgelopen maanden heeft hij naar eigen zeggen gezocht naar de energie, richting en samenwerking die nodig zijn om lijsttrekker te zijn. "Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat ik op dit moment niet de juiste basis zie om de rol van lijsttrekker in te vullen op de manier waarop ik dat belangrijk vind en van mezelf verwacht", schrijft de BBB'er op LinkedIn. Uitgesproken kritiek wil de BBB'er niet op zijn partij geven, maar desgevraagd vertelt hij wel wat hem dwarszit. "BBB heeft altijd gezegd mee te willen besturen en verantwoordelijkheid te willen nemen. Dan moet je je ook zo opstellen." Havermans vindt dat je in de politiek niet alleen plannen moet afwijzen, maar ook met alternatieven moet komen. Als voorbeeld noemt hij de discussies over het belastingplan van het kabinet. "De hele stikstofbrief moest van tafel. Ja, wat leg je dan zelf terug op tafel?" 'Constructief-kritisch'

Zelf wilde Havermans de afgelopen jaren juist op zoek naar samenwerking met verschillende partijen, vertelt hij. "Daar ben ik altijd naar op zoek", vertelt hij. De BBB komt op voor de belangen van boeren. "Er is veel te doen om die sector en daar is verdeeldheid over. Maar we moeten toch samen door, van links tot rechts."