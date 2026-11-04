Natuurbegraafplaatsen in bepaalde gebieden niet langer toegestaan

In bepaalde natuurgebieden wil de provincie Brabant geen nieuwe natuurbegraafplaatsen meer. De provincie zet een rem op extra begraafplaatsen in bepaalde gebieden omdat bezoekers bijvoorbeeld met de auto de natuur verstoren, zo stelt gedeputeerde Hagar Roijackers van natuur.

"Het zijn mooie initiatieven en er is zeker ruimte voor, maar buiten het natuurnetwerk, bijvoorbeeld in de overgangsgebieden of op landgoederen", zegt de provinciebestuur over nieuwe plannen voor natuurbegraafplaatsen. Roijackers ziet het aantal aanvragen hiervoor toenemen . Ook willen bestaande natuurbegraafplaatsen uitbreiden. Er is dus volop vraag naar ruimte hiervoor.

Roijackers heeft het specifiek over de gebieden die samen het zogenoemde Natuurnetwerk Brabant vormen, een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Daar horen bijvoorbeeld de beschermde Natura 2000-gebieden zoals Loonse en Drunense Duinen, Groote Peel en Brabantse Wal bij.

225 voetbalvelden

Eerst kwam er af en toe zo'n verzoek, maar de afgelopen anderhalf jaar kwamen er negen verzoeken binnen met een totale oppervlakte van 150 hectare. Dat zijn 225 voetbalvelden of de Eindhovense wijk Oud-Stratum.

"Bijvoorbeeld de auto's die voor deze gelegenheden naar de natuurbegraafplaats komen, hebben een verstorende werking voor de natuur", zegt de provinciebestuurder Ze wijst erop dat het de taak van de provincie is om natuur en biodiversiteit te beschermen en te behouden.

Provincie wordt strikter

De provincie wordt strikter nu het aantal aanvragen voor nieuwe natuurbegraafplaatsen stijgt. "Eigenlijk mocht het al niet, maar bij een enkele aanvraag kun je nog maatwerk bieden. Nu de vraag groeit, is het niet langer mogelijk een uitzondering te maken op de regel", stelt Roijackers. "We kiezen ervoor de gebieden in ons natuurnetwerk te reserveren voor het beschermen en verbeteren van de natuur."

Ze benadrukt dat natuurbegraven wel mogelijk blijft in Brabant. "Er zijn genoeg hele mooie plekken in Brabant die geen onderdeel zijn van het natuurnetwerk."