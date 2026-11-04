Bavelseweg afgesloten voor asfaltwerkzaamheden

De Bavelseweg in Gilze-Rijen is van 18 tot en met 20 november afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad, maar doorgaand verkeer wordt omgeleid. Verkeersregelaars zijn aanwezig om hulp te bieden.

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Vanaf woensdag 18 november tot en met vrijdag 20 november wordt de Bavelseweg in Gilze-Rijen volledig afgesloten. Dit is nodig vanwege asfalteringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer moet een alternatieve route nemen, die met gele borden wordt aangegeven.

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruikmaken van het fietspad langs de Bavelseweg. Verkeersregelaars staan klaar om weggebruikers te informeren en te begeleiden naar hun bestemming.

Weersomstandigheden

Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. In dat geval wordt een nieuwe datum gepland. Bewoners en bedrijven aan de Bavelseweg worden vooraf geïnformeerd via een brief.

Hinder en maatregelen

De werkzaamheden kunnen zorgen voor overlast in de omgeving. De gemeente geeft aan maatregelen te nemen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de afsluiting blijft de bereikbaarheid van de straat een aandachtspunt.

Meer informatie over de planning en bereikbaarheid wordt verstrekt aan de direct betrokkenen. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met de uitvoerder of gemeentelijke toezichthouder.