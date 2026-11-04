Henk van Dingenen geëerd voor 40 jaar bij brandweer Hapert

Henk van Dingenen heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn veertig jaar als brandweervrijwilliger in Hapert. Hij begon in 1986 en nam op 1 oktober afscheid. Burgemeester Maurits van den Bosch reikte de medaille uit tijdens de jubileumavond.

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Henk van Dingenen begon op 1 juli 1986 als brandweervrijwilliger in Hapert. Veertig jaar lang stond hij klaar voor de veiligheid van de inwoners, vaak op onverwachte momenten. Op 1 oktober 2026 beëindigde hij zijn dienstverband.

Koninklijke onderscheiding

Tijdens de jaarlijkse jubileumavond van de brandweer maakte burgemeester Maurits van den Bosch bekend dat Henk het jaarteken van de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid heeft ontvangen. Deze onderscheiding wordt toegekend door koning Willem-Alexander en is een erkenning voor Henks jarenlange inzet.

Inzet van de brandweer

Naast de huldiging van Henk was er aandacht voor de andere brandweervrijwilligers van post Hapert. Dit jaar rukten zij al 59 keer uit, onder andere voor een containerbrand bij het Vennenbos en tijdens de stormnacht van 28 juni. Toen moesten zij op tien locaties bomen verwijderen die door de storm waren omgewaaid.

De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de teamgeest van de vrijwilligers en bedankte ook hun gezinnen, partners en werkgevers. Zij maken het mogelijk dat de brandweerlieden op elk moment klaar kunnen staan voor hulp.