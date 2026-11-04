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Exploitatievergunning verleend voor locatie in Oss
De burgemeester van Oss heeft een exploitatievergunning verleend voor het pand aan de Docfalaan 2. Het besluit is op 2 november 2026 verzonden.
Met een exploitatievergunning mag een locatie officieel worden gebruikt voor een bepaalde activiteit, zoals horeca of detailhandel. Het besluit betreft het adres Docfalaan 2, dat valt onder de gemeente Oss.
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