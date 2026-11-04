Man rijdt motorrijder dood, maar wordt vrijgesproken: slachtoffer reed 161

Een 64-jarige man uit Zevenbergen is vrijgesproken van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag geoordeeld. Volgens de rechtbank had de man voorrang moeten geven aan een motorrijder (35), maar omdat die 161 kilometer per uur reed op een provinciale weg, kan de man uit Zevenbergen daarvan geen verwijt worden gemaakt.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Als verkeersdeelnemer moet je rekening houden met verkeersgedrag van anderen, ook als dat gedrag een overtreding van verkeersregels inhoudt", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Maar met een dermate grote overschrijding van de maximumsnelheid kan en hoeft men geen rekening te houden. Hierdoor hebben andere verkeersdeelnemers namelijk geen mogelijkheid om op dit gedrag te anticiperen." Ook het verwijt dat de man onder invloed van kalmeringsmiddelen was en niet had mogen rijden, veegt de rechtbank van tafel. De man gebruikte die middelen al tientallen jaren, waardoor zij geen effect meer hadden op zijn rijvaardigheid. Het ging gruwelijk mis op 22 augustus vorig jaar op de Hazeldonkse Zandweg, even buiten Zevenbergen. Op die mooie, zonnige vrijdag reed de man uit Zevenbergen naar huis. Hij zag een boer die aan het hooien was en stopte om te vragen of hij daar later met zijn metaaldetector mocht zoeken. Tevreden met de toestemming wilde hij vanaf de inrit weer linksaf de weg opdraaien.

"Ik hoorde een enorme klap", vertelde de inmiddels 64-jarige man licht geëmotioneerd tijdens de zitting. "Ik ging kijken en zag de motorrijder liggen. Ik ben bij hem gaan zitten, maar hij zakte weg." Reanimatie mocht niet meer baten. Uit het onderzoek van de politie kwamen twee aanklachten: de man had geen voorrang verleend aan de motorrijder en hij had het kalmeringsmiddel diazepam in zijn bloed. Alle reden voor justitie om de man te vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Maar de rechtbank denkt daar dus anders over. Uit het onderzoek van de politie bleek ook dat de motorrijder gruwelijk hard had gereden. Kort voor het ongeluk reed hij ruim 160 kilometer per uur waar 80 is toegestaan. Met zo'n snelheid hoef je als bestuurder geen rekening te houden, oordeelde de rechtbank. Beluister hieronder de podcast over deze zaak:

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Opvallend genoeg eiste de officier van justitie tijdens de zitting ook al vrijspraak. Hij zag bij nader inzien ook dat de automobilist geen rekening kón houden met de enorme snelheid van de motor. Ook het gebruik van kalmeringsmiddelen vond hij, na het horen van de uitleg van de man, geen bezwaar meer. De rechtbank had natuurlijk een andere mening kunnen hebben dan de officier van justitie en de advocaat van de man, maar zoals verwacht gebeurde dat niet. De automobilist is sinds het ongeluk zijn rijbewijs kwijt, want dat werd daarna ingetrokken door het CBR. Voorlopig rijdt de 64-jarige Zevenbergenaar rond met een bromfietsrijbewijs, dat hij nog wel mocht halen van het CBR. Volgend jaar kan hij na een keuring mogelijk zijn rijbewijs terugkrijgen.