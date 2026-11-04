Ondergrondse bankier opgepakt in Eindhoven in groot witwasonderzoek

De politie heeft vorige maand een 55-jarige Rotterdammer opgepakt tijdens een inval in Eindhoven. De inval was onderdeel van een groot Duits witwasonderzoek. De politie denkt dat de Rotterdammer een ondergrondse bankier is met banden met een Turks-Duitse criminele organisatie.

Op 7 oktober viel de politie meerdere locaties binnen in Nederland en Duitsland. Dat was al een tijdje bekend. Woensdag meldt de politie voor het eerst dat er die dag ook twee invallen zijn geweest in Eindhoven en Rotterdam. Bij die invallen werden ongeveer 10.000 euro aan contanten, een voertuig en onroerend goed in beslag genomen.

In die rol zou de 55-jarige Rotterdammer betrokken zijn geweest bij de ontvangst en verzending van contante geldbedragen van in totaal ongeveer 60 miljoen euro.

Veel doorzoekingen

Naast Eindhoven en Rotterdam werden op 7 oktober ook doorzoekingen gedaan in Sliedrecht, Zwijndrecht en op zo'n veertig locaties verspreid over meerdere Duitse deelstaten. De Duitse politie pakte daarbij vier Duitsers op van 43 tot 59 jaar oud. Ze worden verdacht van grootschalige goudsmokkel.

De Duitse politie heeft bij de doorzoekingen veel in beslag genomen, waaronder zeker 2 miljoen euro aan onroerend goed, negentien voertuigen, ongeveer 100.000 euro aan contanten en een grote hoeveelheid smeltgoud en zilverstaven.

Eerder onderzoek

De Duitse politie kwam de groep in oktober 2023 op het spoor. Dat gebeurde na een routinecontrole op een snelweg. De Duitse verkeerspolitie stuitte toen op een geprepareerd voertuig waarin kilo's goud en bijna een half miljoen euro aan contanten waren verborgen.

Zo kwam de Duitse politie op het spoor van een criminele organisatie die witwasactiviteiten aanbood als dienst aan derden. De organisatie gebruikte zwart geld om goud te kopen. Dat goud werd naar Turkije gesmokkeld en daar omgezet in hoogwaardige sieraden.

Die sieraden werden gebruikt om opdrachtgevers uit te betalen, of werden illegaal teruggestuurd naar Duitsland om de juweliers te compenseren van wie het goud was gekocht. Zo sluisde de bende jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan crimineel geld naar Turkije. Het ging vermoedelijk om drugsgeld.