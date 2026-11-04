Goirle verwelkomt 25.000e inwoner, baby Beer Groothuis

De gemeente Goirle heeft haar 25.000e inwoner verwelkomd. Tijdens een bijeenkomst in Riel maakte burgemeester Mark van Stappershoef bekend dat Beer Groothuis deze mijlpaal vertegenwoordigt.

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Beer Groothuis werd op 21 augustus 2026 geboren en woont met zijn ouders Kim en Jelle en broer Morris in Riel. Hij werd tijdens de bijeenkomst voorgesteld aan genodigden en de media. Jeugdburgemeester Luc van Laerhoven overhandigde hem een speciale oorkonde.

De groei van de gemeente Goirle is de afgelopen jaren gestaag doorgegaan. Vijf jaar geleden werd de 24.000e inwoner verwelkomd. Volgens burgemeester Van Stappershoef laat de stijging zien dat Goirle en Riel aantrekkelijke dorpen zijn om te wonen, werken en leven.

Symbolische boom onthuld

Om de mijlpaal te markeren, onthulden Beer en zijn ouders samen met de burgemeester een bordje bij een boom aan de Oude Tilburgsebaan/Goirleseweg. De boom, omringd door cortenstalen ringen, staat symbool voor groei en ontwikkeling binnen de gemeente.

De gemeente benadrukt dat zij blijft werken aan voldoende woningen en voorzieningen. Daarbij wil Goirle het groene en dorpse karakter behouden, terwijl zij vooruit kijkt naar verdere groei in de toekomst.