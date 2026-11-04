NAC-spelers praten over mentale gezondheid

Op het jeugdcomplex van NAC hebben spelers van de NAC Academie een workshop gevolgd over mentale gezondheid. Voormalig NAC-speler Thomas Marijnissen en jongerenwerker Ashwien Khandai gingen met hen in gesprek over prestatiedruk en persoonlijke uitdagingen.

Gevonden voor jou

De workshop vond plaats op donderdagochtend 29 oktober en begon met het bekijken van de documentaire 'Echte mannen huilen niet'. In deze film vertellen (oud-)profvoetballers over mentale druk, verlies en onzekerheid, zowel binnen als buiten het veld. Thomas Marijnissen, die zelf in de documentaire voorkomt, gaf de spelers een inkijkje in de wereld achter de voetballer.

Na de documentaire gingen Marijnissen en Khandai in gesprek met de spelers van NAC Onder 19. In een open en vertrouwde sfeer konden zij persoonlijke ervaringen delen en onderwerpen bespreken die normaal niet snel ter sprake komen. Het gesprek bood ruimte voor oprechte aandacht en het doorbreken van taboes rondom mentale gezondheid.

Meer dan prestaties

Tijdens de sessie werd duidelijk dat mentale gezondheid niet alleen een zwaar onderwerp is, maar ook een belangrijk aspect van het leven als jonge sporter. De spelers leerden elkaar op een nieuwe manier kennen en ontdekten dat er meer achter een voetballer schuilt dan alleen prestaties op het veld.

De boodschap van de workshop was dat spelers eerlijk mogen zijn over hun gevoelens en dat voetbal niet bepaalt wie ze zijn. Achter iedere voetballer staat bovenal een mens. Met deze gedachte werd de bijeenkomst afgesloten.

De workshop maakt deel uit van de activiteiten van de Play Mental Foundation, die zich richt op het vergroten van bewustzijn rondom mentale gezondheid. Door persoonlijke verhalen en professionele inzichten te delen, willen zij jonge sporters handvatten bieden om met uitdagingen om te gaan.