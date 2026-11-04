Bouw dorpshart Haghorst officieel van start

In Haghorst is de bouw begonnen van een nieuwe multifunctionele accommodatie. Het dorpshart gaat onderdak bieden aan onder meer een basisschool, kinderopvang en een dorpshuis. Op maandag 16 november wordt de officiële start van de bouw gevierd.

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De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Haghorst moet een centrale plek worden voor het dorp. In het gebouw komen een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gymzaal en een dorpshuis met horecavoorzieningen samen. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

Op maandag 16 november wordt de officiële start van de bouw gevierd met een bijeenkomst van 14.00 tot 15.00 uur. De festiviteiten vinden plaats tegenover de bouwlocatie aan de Hekkendam. Tijdens deze bijeenkomst geeft wethouder Bollen het startsein voor de bouw.

Bijdrage van basisschoolkinderen

Naast de officiële handeling door de wethouder zullen ook de kinderen van de basisschool een bijdrage leveren aan het programma. Het evenement markeert volgens de organisatie een belangrijke stap in de ontwikkeling van het dorp.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle inwoners van Haghorst. Aanmelden is niet nodig.