Hilvarenbeek organiseert inloopdag over nieuwe bomen

Op 10 november organiseert de gemeente Hilvarenbeek een inloopdag over de aanplant van nieuwe bomen en groen. Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen en jouw ideeën delen. De inloopmiddag en -avond vinden plaats in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek wil investeren in een groene en gezonde leefomgeving. Daarom worden op verschillende plekken nieuwe bomen en beplanting aangeplant. Tijdens de inloopdag kun je meer te weten komen over de plannen en keuzes die worden gemaakt.

Bij het aanplanten van bomen kijkt de gemeente naar de beste locaties, de omgeving en de toekomstbestendigheid van de boomsoorten. Het doel is om dorpen aantrekkelijker te maken, de biodiversiteit te verbeteren en schaduw te bieden op warme dagen.

Informatie en ideeën delen

De inloopdag is bedoeld om inwoners te informeren en hen de kans te geven mee te denken over de plannen. Medewerkers van de gemeente staan klaar om vragen te beantwoorden en ideeën te ontvangen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Praktische details

De inloopmiddag en -avond vinden plaats op donderdag 10 november van drie uur tot zeven uur. Je bent welkom in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis in Hilvarenbeek.