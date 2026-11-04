Gemeenteraad Rucphen bespreekt begroting 2027

De gemeenteraad van Rucphen vergadert op 11 november over de begroting 2027. De bijeenkomst begint om zeven uur ’s avonds in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Op woensdag 11 november staat de begroting van 2027 en de meerjarenraming tot 2030 op de agenda van de gemeenteraad in Rucphen. Tijdens deze vergadering worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar besproken.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om zeven uur ’s avonds. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst bijwonen of live volgen via Radio Rucphen. Na enkele dagen is de vergadering ook terug te luisteren op de website van de gemeente.

Spreekrecht mogelijk

Inwoners van Rucphen kunnen hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Hiervoor is spreekrecht beschikbaar. Wie hiervan gebruik wil maken, moet zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden bij de raadsgriffie. Dit kan telefonisch of via e-mail.

De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. De vergadering is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in de plannen van de gemeente voor het komende jaar.