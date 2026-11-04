Gratis nestkasten en planten voor Noordhoek en Standdaarbuiten

Inwoners van Noordhoek en Standdaarbuiten kunnen gratis natuurpakketten aanvragen. Deze pakketten bevatten nestkasten en planten om dieren zoals egels en bijen te helpen. Aanvragen kan tot en met 25 november en ophalen is op 16 december in Standdaarbuiten.

Gevonden voor jou

Met het project Natuur in de Wijk wordt geprobeerd dieren zoals egels, huismussen, vleermuizen en wilde bijen een betere leefomgeving te bieden. Door het gebrek aan groen en goed geïsoleerde huizen hebben veel dieren moeite om voedsel te vinden, te schuilen of nesten te maken.

Inwoners van Noordhoek en Standdaarbuiten kunnen tot en met 25 november gratis één of twee natuurpakketten aanvragen. Elk pakket is afgestemd op een specifieke diersoort en bevat een nestkast of verblijfplaats en bijpassende planten. Het ophalen van de pakketten is op zaterdag 16 december tussen twaalf uur en vier uur ’s middags. Dit gebeurt op het buitenterrein van De Standaert in Standdaarbuiten.

Project breidt uit

Natuur in de Wijk is al enkele jaren actief in de gemeente Moerdijk. In voorgaande jaren werden onder andere Fijnaart, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Klundert vergroend. In deze plaatsen werden duizenden planten en struiken geplant en honderden nestkasten opgehangen. Nu zijn Noordhoek en Standdaarbuiten aan de beurt.

Het project is een samenwerking tussen Orbis en de gemeente Moerdijk. Het doel is om dorpen en steden in de gemeente groener te maken. Ook de komende jaren worden in andere kernen van Moerdijk nieuwe vergroeningsprojecten gestart.