Carnavalsvereniging de Akkertoeters verhuist naar nieuwe locatie

Carnavalsvereniging de Akkertoeters heeft een nieuwe residentie gevonden aan de Jan Deckersstraat in Heeze. Op zaterdag 16 januari 2027 organiseert de vereniging daar haar jaarlijkse prinsenbal. Tijdens het evenement worden om 23.11 uur de nieuwe Hoogheden bekendgemaakt.

Gevonden voor jou

Carnavalsvereniging de Akkertoeters neemt afscheid van Horecabedrijf ’t Pumpke, waar jarenlang feesten werden gevierd en Hoogheden werden uitgeroepen. De nieuwe locatie, Heeze 53 aan de Jan Deckersstraat, ligt midden in het dorp. De vereniging kijkt uit naar deze nieuwe stap.

Het prinsenbal op zaterdag 16 januari is de eerste activiteit op de nieuwe locatie. De deuren van de residentie openen om 20.30 uur. Het hoogtepunt van de avond is de bekendmaking van de nieuwe dorstlustige Hoogheden om 23.11 uur.

Open voor iedereen

De toegang tot het prinsenbal is gratis. Leden, oud-leden, dorpsgenoten en vertegenwoordigers van andere verenigingen zijn welkom om de nieuwe locatie te bekijken en de nieuwe Hoogheden te begroeten.