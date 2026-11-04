Fietser gewond bij botsing met auto op kruispunt in Veghel

Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op een kruispunt in Veghel. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Busselbundersweg met het Rietven.

De politie en een ambulance kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis in Uden gebracht.

De precieze oorzaak van de botsing is niet bekend. Het kruispunt was even dicht.