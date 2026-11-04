Tilburg University loopt achter in open access

Tilburg University heeft in de Leiden Ranking een relatief lage positie behaald op het gebied van ‘open access’. Slechts 91,6 procent van de wetenschappelijke publicaties is vrij toegankelijk. Daarmee staat de universiteit wereldwijd op de 32e plaats.

Gevonden voor jou

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop als het gaat om ‘open access’, waarbij wetenschappelijke publicaties gratis toegankelijk zijn. Wageningen Universiteit voert de ranglijst aan met 99,3 procent van de artikelen vrij beschikbaar. Maar Tilburg University blijft achter met een aandeel van 91,6 procent.

De Leiden Ranking vergelijkt universiteiten wereldwijd op verschillende criteria, zoals wetenschappelijke impact, samenwerking en gendergelijkheid. Voor ‘open access’ gebruikt het onderzoekscentrum CWTS gegevens over de periode 2021-2024. Tilburg University scoort lager dan andere Nederlandse universiteiten, waarvan zes in de top tien staan.

Andere Nederlandse universiteiten

Tilburg University wordt op de ranglijst voorafgegaan door onder meer de Technische Universiteit Eindhoven (94,1 procent, plaats 15) en de Universiteit Maastricht (93,1 procent, plaats 22). De Universiteit van Amsterdam, op plek 10, heeft 95,3 procent van de publicaties vrij toegankelijk.

Nederlandse universiteiten hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet in ‘open access’. Dit komt mede door nationale afspraken en samenwerking tussen instellingen. Toch blijft Tilburg University achter bij deze ontwikkeling.

Andere criteria

Naast ‘open access’ scoort Tilburg University beter op gendergelijkheid. Ongeveer 45 procent van de wetenschappelijke publicaties heeft een vrouwelijke auteur, waarmee de universiteit boven het gemiddelde van Nederlandse instellingen uitkomt. Op samenwerking met andere organisaties scoort Tilburg minder hoog.

De Leiden Ranking is een van de vele internationale ranglijsten, maar onderscheidt zich doordat gebruikers zelf criteria kunnen selecteren. Dit maakt het mogelijk om universiteiten op specifieke onderdelen te vergelijken.