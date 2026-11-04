Hans van den Heuvel stopt na 37 jaar bij sportcentrum Tilburg University

Hans van den Heuvel werkt al 35 jaar bij het sportcentrum van Tilburg University. Hij begon als tennisleraar en volleybaltrainer en groeide uit tot manager sport. Over twee jaar gaat hij met pensioen, maar tot die tijd blijft hij zich inzetten voor het sportcentrum.

Gevonden voor jou

Hans van den Heuvel is een bekend gezicht in het sportcentrum van Tilburg University. Hij begon in 1990 als sportleraar en heeft sindsdien generaties studenten zien komen en gaan. Naast tennis- en volleybaltrainingen gaf hij ook fitnesslessen. Inmiddels is hij verantwoordelijk voor het sportprogramma en het dagelijks beheer van het sportcentrum.

Hoewel hij sinds dit jaar geen lessen meer geeft, blijft Van den Heuvel betrokken bij de organisatie. Hij waardeert de energie en motivatie van de studenten die vrijwillig een abonnement aanschaffen. Het sportcentrum is dagelijks geopend, ook tijdens vakanties, wat hem de mogelijkheid gaf om zijn werk flexibel in te richten.

Toegankelijkheid en trends

Het sportcentrum, dat in 1962 werd geopend, is toegankelijk voor universitaire studenten en medewerkers, en sinds 1984 ook voor hbo-studenten. Van den Heuvel pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden om ook mbo-studenten toe te laten. Hij benadrukt dat deze groep vaak lokaal sport en dat mbo-opleidingen financieel zouden moeten bijdragen.

Internationale studenten maken wel steeds meer gebruik van het sportcentrum. In de afgelopen decennia is hun aanwezigheid flink toegenomen. Van den Heuvel merkt op dat sport een verbindende factor is, ongeacht culturele verschillen.

Ruimtegebrek voor sport

Het sportcentrum speelt in op nieuwe sporttrends, zoals Brazilian jiu-jitsu en schaken, mits er voldoende interesse is. Eén sport ontbreekt echter: padel. Hoewel studenten hier veel vraag naar hebben, is het vanwege geluidsoverlast niet mogelijk om padelbanen aan te leggen. Binnen is er geen ruimte en externe locaties zijn minder populair onder studenten.

Veiligheid en respect

Van den Heuvel benadrukt het belang van een veilige omgeving in het sportcentrum. Respect staat centraal, zowel in de omgang met elkaar als tijdens het sporten. Het sportcentrum heeft protocollen voor ingrijpende situaties, zoals het overlijden van een lid, en werkt samen met vertrouwenspersonen van de universiteit.

Daarnaast speelt het sportcentrum in op maatschappelijke veranderingen, zoals de behoefte aan privé-douches en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Studenten worden aangespoord om tijdens het filmen op sociale media rekening te houden met de privacy van anderen.

Met nog twee jaar te gaan tot zijn pensioen blijft Hans van den Heuvel zich inzetten voor het sportcentrum. Hij wil zijn werk pas loslaten op zijn allerlaatste dag, zodat nieuwe generaties studenten kunnen blijven profiteren van de faciliteiten en de sportieve gemeenschap.