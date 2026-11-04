Parkeerplaatsen vrij voor oliebollenkraam Oud Gastel

Vanaf vandaag tot eind december moeten twee parkeerplaatsen in Oud Gastel vrij blijven voor een oliebollenkraam op de weekmarkt.

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Vanaf 4 november tot en met 31 december staat er iedere donderdag een oliebollenkraam op de weekmarkt in Oud Gastel. Om dit mogelijk te maken, moeten twee parkeerplaatsen aan de Markt 13 vrijgehouden worden. Dit is ter hoogte van de supermarkt Dirk.

De parkeerplaatsen moeten op donderdagen tussen twaalf uur ’s middags en vijf uur ’s avonds vrij zijn. Er is een bord geplaatst om aan te geven welke plekken het betreft.

Met de maatregel wil men zorgen dat er voldoende ruimte is voor de oliebollenkraam tijdens de markt. De gemeente vraagt inwoners en bezoekers om rekening te houden met het parkeerverbod.