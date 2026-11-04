Marlon B. groef drie dagen voor moord op ex al een graf: 'Ik was woedend'

Marlon B. (45) uit Hoogeloon heeft donderdag in hoger beroep toegegeven dat hij drie dagen voordat hij zijn ex-vriendin Silvana Heber (36) vermoordde, al een graf voor haar had gegraven. Dat deed hij naar eigen zeggen uit woede, na een ruzie met Silvana. "Ik had een gat voor haar gegraven. Honderd procent."

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Marlon B. werd in februari 2024 veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor de moord op Silvana in november 2022. Hij ging in hoger beroep omdat hij die straf te hoog vindt. Donderdag vertelde hij bij het gerechtshof in Den Bosch uitgebreid over wat er volgens hem is gebeurd.

"Ik ben hier om de waarheid te vertellen."

Tijdens de rechtszaak wist hij zich niks meer te herinneren, vertelde hij toen. Maar nu in het gerechtshof in Den Bosch zei hij dat hij zich de moord wel degelijk herinnert. "Ik ben hier om de waarheid te vertellen en verantwoordelijkheid te nemen voor het verschrikkelijke wat ik heb gedaan", zei hij. Op woensdag 16 november 2022 kreeg Marlon ruzie met Silvana, vertelde Marlon. Hij werd naar eigen zeggen zo kwaad dat hij een schop pakte, zijn zoon bij de voetbalclub afzette en naar een afgelegen plek bij Vessem reed, met zijn jongste zoontje op de achterbank. Daar begon hij een graf te graven. "Ik heb staan spaaien tot ik niet meer kon", vertelde hij. Hij was zo kwaad dat hij Silvana iets wilde aandoen als er opnieuw ruzie zou ontstaan. Toen hij thuiskwam, was de sfeer weer rustig. "Het conflict zakte weg, maar bleef wel sluimeren", legde Marlon uit.

De advocaat-generaal wilde weten waarom iemand na een ruzie een graf voor zijn partner graaft. Marlon erkende dat hij op dat moment al het idee had haar om het leven te brengen. Alleen hoe hij dat zou doen, had hij naar eigen zeggen niet bedacht.

"Ik heb doorgeduwd tot er geen beweging meer was."

Drie dagen later ging het alsnog mis. Silvana zou die zaterdag verhuizen naar een eigen woning. In de nacht ontstond volgens Marlon ruzie over het licht van zijn telefoon. Silvana zou hem een tik in zijn gezicht hebben gegeven en hebben gezegd dat ze ervoor zou zorgen dat hij zijn kinderen kwijtraakte. "Toen draaide ik door", vertelde Marlon met trillende stem. Hij drukte een kussen op haar gezicht terwijl hij half op haar leunde. "Ik heb doorgeduwd tot er geen beweging meer was." Volgens Marlon duurde het lang voordat Silvana overleed. "Ik was woedend. Alles kwam er in één keer uit." Na de moord tilde hij Silvana op zijn schouder, legde haar op de achterbank van zijn auto en reed naar het eerder gegraven graf. Daar groef hij de kuil nog wat verder uit, trok haar lichaam erin en bedekte het met een blauw zeil en zand. Daarna ging hij met zijn kinderen naar de voetbalclub. Tegen hen zei hij niets over wat er met hun moeder was gebeurd. "Dat is schandalig. Ik neem mezelf dat heel erg kwalijk", zei hij donderdag.

"Gezien wat ik heb gedaan, was haar schrik voor mij terecht."

De raadsheren confronteerden Marlon met het forensisch onderzoek. Daaruit blijkt dat Silvana niet alleen is gesmoord, maar dat ook grote kracht op haar hals is uitgeoefend. Haar hoofd en gezicht zaten onder de bloeduitstortingen. Marlon bleef erbij dat hij vooral een kussen op haar gezicht had gedrukt. Wel erkende hij dat hij haar ook bij de keel had gepakt. Ook zijn verhaal over het graven van het graf riep veel vragen op. Waarom zou hij een graf graven als hij niet van plan was Silvana te vermoorden? Marlon hield vol dat hij geen concreet plan had. "Als ze me die woensdag een tik had gegeven, had ik toen al iets gedaan." Hij erkende dat Silvana terecht bang voor hem was geweest. "Gezien wat ik heb gedaan, was haar schrik terecht." Later deze donderdag komt de strafeis van justitie en zal de advocaat van Marlon zijn pleidooi houden.

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