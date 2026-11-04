Raadsvergaderingen Deurne op 15 en 16 december

De gemeenteraad van Deurne vergadert op 15 en 16 december. De bijeenkomsten vinden plaats in het Huis voor de samenleving, waar de publieke tribune geopend is.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 15 december begint de reguliere raadsvergadering om acht uur ’s avonds. De agenda van deze vergadering is nog niet bekend. Bezoekers kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune of volgen via een livestream.

Op woensdag 16 december staat een extra raadsvergadering op de planning. Deze zogenoemde Begrotingsraad begint om half vijf ’s middags en gaat over de eerste begrotingswijziging voor 2027. Ook deze vergadering is toegankelijk voor publiek en wordt uitgezonden via een livestream.

Programma Begrotingsraad

De Begrotingsraad op 16 december heeft een uitgebreid programma. Het eerste deel, waarin de raad spreekt, duurt tot kwart voor zes. Na een korte schorsing volgt de eerste termijn van het college tot zeven uur. Na een dinerpauze worden moties en amendementen besproken vanaf acht uur, met een debat en reacties van het college. De besluitvorming staat gepland tussen half tien en tien uur.

De volledige agenda en bijbehorende stukken van beide vergaderingen zijn binnenkort beschikbaar. Meer informatie is te vinden via de gemeentelijke website.