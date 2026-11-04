Drugslab gevonden na anonieme tip, bewoner opgepakt en vuurwapen ontdekt

Na een anonieme tip heeft de politie woensdagmiddag een drugslab ontdekt in een schuurtje bij een huis aan de Bongerd in Prinsenbeek. De bewoner is aangehouden. Tijdens het onderzoek vonden agenten ook een vuurwapen. Specialisten zijn onderweg om het lab te ontmantelen en af te voeren.

De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Kort na de vondst is de bewoner van het huis aangehouden. Ook werd bij het onderzoek een vuurwapen aangetroffen.

Midden in woonwijk

Specialisten zijn onderweg om het drugslab veilig te ontmantelen en af te voeren. Het lab werd gevonden in een woonwijk, iets wat de politie extra serieus neemt. Om wat voor soort drugs het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog.

De politie roept inwoners op om verdachte situaties altijd te melden. Dat kan rechtstreeks bij de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.