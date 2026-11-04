De gemeente Bernheze heeft het Gebiedsprogramma Noordrand Heesch vastgesteld. Dit plan geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen in het gebied, zoals wonen, natuur en waterberging. Het programma zorgt ervoor dat deze functies in samenhang worden ontwikkeld. Inwoners en belanghebbenden hebben meegedacht over de invulling.

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Het gebiedsprogramma beschrijft hoe verschillende functies, zoals groen, recreatie, bereikbaarheid en woningbouw, in samenhang kunnen worden ontwikkeld. Het dient als een afwegingskader voor toekomstige initiatieven in het gebied. Hiermee wil de gemeente een goede balans creëren tussen de verschillende ambities en de kwaliteit van de leefomgeving behouden.

Bij het opstellen van het programma is ook gekeken naar de relatie tussen het gebied en het dorp Heesch. Er is aandacht besteed aan groene verbindingen, waterberging en de aansluiting op bestaande voorzieningen. Daarnaast is onderzocht welke functies het beste passen bij de kenmerken van de bodem en de omgeving.

Participatie van inwoners

Inwoners en andere belanghebbenden hebben op meerdere momenten hun inbreng geleverd bij de totstandkoming van het programma. Tijdens bijeenkomsten is gesproken over het huidige gebruik van het gebied, belangrijke kwaliteiten en mogelijke toekomstscenario’s. De opgehaalde ideeën zijn verwerkt in het uiteindelijke programma.

De Noordrand van Heesch biedt ruimte voor een breed scala aan ontwikkelingen. Dankzij het vastgestelde gebiedsprogramma kan de gemeente toekomstige plannen zorgvuldig beoordelen en zorgen voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied.