Openbare hoorzitting in Woudrichem op 9 november

Op maandag 9 november behandelt de bezwarencommissie in Woudrichem bezwaarschriften tijdens een openbare hoorzitting. De bijeenkomst vindt plaats in De Werf aan het Raadhuisplein. Iedereen kan de zitting bijwonen.

Gevonden voor jou

De hoorzitting begint om vier uur ’s middags. Het eerste bezwaar richt zich tegen een verkeersbesluit over het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer op meerdere wegen in Uppel. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag tussen zes en negen uur ’s ochtends, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Om kwart voor vijf volgt het tweede bezwaar. Dit heeft betrekking op een vergelijkbaar verkeersbesluit in Dussen en omgeving. Hier gaat het om het afsluiten van diverse wegen in de ochtenduren, eveneens met uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Laatste bezwaar

Het derde en laatste bezwaar wordt om half zes behandeld. Dit betreft een gedeeltelijke afwijzing van een subsidieaanvraag voor woningisolatie.

De hoorzitting vindt plaats in De Werf in Woudrichem en is openbaar toegankelijk. Aanmelden vooraf is niet nodig. Wel bestaat de mogelijkheid dat een zitting op het laatste moment wordt afgezegd.