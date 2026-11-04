Gemeenteraad Altena debatteert op 10 november over begroting 2027

De gemeenteraad van Altena besluit op 10 november over de Begroting 2027. Tijdens de vergadering in Almkerk worden moties en amendementen besproken die invloed kunnen hebben op de plannen voor volgend jaar.

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Op 10 november komt de gemeenteraad van Altena bijeen om de Begroting 2027 vast te stellen. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Almkerk. Tijdens de bijeenkomst worden ook voorstellen vanuit raadsleden besproken, zoals moties en amendementen. Deze kunnen zorgen voor aanpassingen in de voorgestelde begroting.

De begroting bouwt grotendeels voort op het bestaande beleid, maar bevat ook nieuwe ambities die voortkomen uit het Bestuursakkoord van juni. Met een amendement kan de raad een besluit wijzigen, terwijl een motie een signaal is aan het college om een bepaald onderwerp op te pakken. De ingediende moties en amendementen zijn vanaf 6 november te bekijken op de website van de gemeenteraad.

Vergadering live volgen

De raadsvergadering kan live worden gevolgd via een livestream of Altena TV. Wie de bijeenkomst liever fysiek wil bijwonen, kan terecht in het gemeentehuis. De volledige agenda is beschikbaar via de kalender van de gemeenteraad.

Komende bijeenkomsten

Naast de vergadering van 10 november staan er nog andere bijeenkomsten op de planning. Op 24 november is er een Politiek Podium, waar inwoners ideeën of plannen kunnen delen met raadsleden. Ook vinden de Altenaronde en Altenatafel respectievelijk op 24 november en 1 december plaats. De volgende raadsvergadering is op 15 december.