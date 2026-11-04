Raad Bergen op Zoom unaniem over veiligheid en woningbouw

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft unaniem ingestemd met voorstellen over veiligheid en woningbouw. Ook is Barbara van Doornum benoemd tot nieuwe gemeenteraadsgriffier.

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Tijdens grote evenementen zoals Vastenavend moeten vrouwen en mensen met beperkingen kunnen rekenen op voldoende, schone en toegankelijke toiletten. Een motie hierover is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Barbara van Doornum is benoemd tot gemeenteraadsgriffier. Zij zal de raad ondersteunen en adviseren, zowel individueel als in groepsverband, zodat raadsleden hun taken als volksvertegenwoordiger en controleur van de gemeente goed kunnen uitvoeren.

Woningbouw en milieu

De raad heeft ook ingestemd met enkele woningbouw- en milieugerelateerde voorstellen. Zo wordt een loods bij Intratuin Halsteren verplaatst en wordt een agrarische bedrijfswoning aan de Schansbaan in Bergen op Zoom omgezet naar een burgerwoning.

Bovendien worden regels voor woonwagenstandplaatsen geactualiseerd en gelijkgetrokken. Daarnaast krijgt het college de bevoegdheid om bij vergunningverlening te beoordelen of een milieueffectrapportage nodig is. Dit moet de voorbereiding van plannen versnellen.