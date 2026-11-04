GLOW voor de deur, bewegende beelden vermoord meisje: dit gebeurde vandaag

Drones, LEGO, een enorm bubbelbad van lichtjes, bewegende AI-beelden van het vermoorde meisje van Teteringen en een man die de cel in moet voor kindermisbruik. Dit is het nieuws dat je woensdag niet mag missen.

Van drones tot LEGO tot een enorm bubbelbad: lichtkunstfestival GLOW begint zaterdag 7 november. Vorig jaar trok de lichtkunst in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Oirschot en Laarbeek een recordaantal van één miljoen bezoekers. Het festival duurt tot 14 november en is grotendeels gratis: Hier lees je meer over de zes kunstwerken die je niet mag missen:

Stichting Coldcasezaken heeft bewegende beelden vrijgegeven van het Meisje van Teteringen, in de hoop de 35 jaar oude moordzaak op te lossen. Het meisje werd op kerstavond 1990 dood gevonden in het bos bij Teteringen, na wekenlang gemarteld te zijn. Met behulp van AI zijn nu beelden gemaakt op basis van reconstructiefoto's. Bekijk hier alle beelden:

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Een 55-jarige man uit Rijen moet drie jaar de cel in omdat hij mensen online benaderde om zeer jonge kinderen voor de camera te betasten. Hoewel het bij pogingen bleef, oordeelt de rechtbank in Den Bosch dat de man kinderen 'op afstand' probeerde aan te randen. Naast de celstraf krijgt hij een meldplicht en moet hij zich laten behandelen. Lees hier het hele verhaal:

Bijna twee jaar geleden bliezen Roosendalers in Den Haag een bruidsmodezaak op. Het hele gebouw, met onderin de winkel en appartementen erboven, stortte in. Er vielen zes doden. Allemaal omdat de hoofdverdachte het niet kon hebben dat zijn vriendin bij hem was weggegaan en 'vreemdging'. Woensdag begint het proces voor de rechtbank in Den Haag. Hier lees je meer:



Grote zorgen bij bewoners vlak bij hoogspanningsstation Eindhoven-Oost. Netbeheerders TenneT en Enexis willen het hoogspanningsstation vlak bij de spoorlijn Eindhoven-Helmond flink uitbreiden én vernieuwen vanwege de grote vraag naar stroom. Als de plannen doorgaan, ligt het nieuwe gedeelte straks pal naast hun huizen. "Ik maak mij zorgen over mijn kinderen", vertelt buurtbewoner Heleen van de Weerd. Tien bewoners hebben een advocaat in de arm genomen. Check het hier: