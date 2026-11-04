Stroomstoring in Breda: herstel wordt verwacht rond kwart voor elf

In Breda is sinds kwart voor zeven vanavond een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog onbekend en een aantal adressen in postcodegebied 4834 is getroffen.

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De netbeheerder is bezig om de storing op te lossen. Naar verwachting zal de stroom rond kwart voor elf vanavond weer beschikbaar zijn. Het exacte aantal getroffen adressen is niet bekend.

De storing treft postcodegebieden 4834CN en 4834BM, in de stad Breda. De oorzaak van de onderbreking is nog niet vastgesteld.