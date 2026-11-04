Vijf auto’s botsen op A58 bij Oirschot

Vijf auto’s zijn woensdag op elkaar gebotst op de A58 bij Oirschot. Door het ongeluk liep het verkeer richting Tilburg flink vast. De vertraging liep op tot ongeveer een half uur. Niemand raakte ernstig gewond.

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Hulpdiensten kwamen met spoed naar de plek om de bestuurders te helpen. Eerst was er een melding dat er rook uit een van de auto’s kwam, maar volgens de politie was dat niet zo. Een van de bestuurders had last van haar nek en werd nagekeken door ambulancepersoneel.

Omleiding via A2

Twee van de auto’s moesten worden weggesleept. Tijdens de afhandeling van het ongeluk werd het verkeer via de vluchtstrook langs de plek van de botsing geleid. Ook gold tijdelijk een omleiding via de A2 en de A65.

De berging is afgerond en de weg is weer helemaal vrij.