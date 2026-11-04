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Gewonde bij botsing tussen vrachtwagen en bestelauto op N279 bij Helmond

Aangepast
Een vrachtwagen en bestelauto botsten op elkaar (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Een vrachtwagen en bestelauto botsten op elkaar (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Een vrachtwagen en een bestelauto zijn maandagavond tegen elkaar gebotst op de N279 bij Helmond. De bestuurder van de bestelauto raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de twee zou op de verkeerde weghelft hebben gereden, waarna ze tegen elkaar botsten. De vrachtwagen uit Litouwen en de bestelauto raakten allebei aan de linkerkant beschadigd.

Verkeer omgeleid
Door het ongeluk is de N279 in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de op- en afritten.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
    Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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