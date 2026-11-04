Gewonde bij botsing tussen vrachtwagen en bestelauto op N279 bij Helmond

Een vrachtwagen en een bestelauto zijn maandagavond tegen elkaar gebotst op de N279 bij Helmond. De bestuurder van de bestelauto raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht.

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Een van de twee zou op de verkeerde weghelft hebben gereden, waarna ze tegen elkaar botsten. De vrachtwagen uit Litouwen en de bestelauto raakten allebei aan de linkerkant beschadigd.

Verkeer omgeleid

Door het ongeluk is de N279 in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de op- en afritten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.