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Jumbo roept gebak terug: ‘glutenvrij’ op verpakking klopt niet

Aangepast
Het gebak waar Jumbo voor waarschuwt (beeld: Jumbo).
Het gebak waar Jumbo voor waarschuwt (beeld: Jumbo).

Jumbo roept drie soorten gebak terug, omdat er ten onrechte een logo met ‘glutenvrij’ op de verpakking staat. Het gaat om de Jumbo Red Velvet punten, de Jumbo Appel Victoria vlaaitjes en de Jumbo Aardbeienslofjes. De producten bevatten namelijk wel gluten.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Voor mensen met een glutenintolerantie kan het eten van het gebak gezondheidsklachten geven. Jumbo raadt hen aan de producten niet te eten.

Om deze producten gaat het
De terugroepactie geldt voor gebak met de houdbaarheidsdatum 5 november 2026 (THT, ten minste houdbaar tot). Het gaat om deze producten, met hun streepjescode (EAN):

  • Jumbo Red Velvet punten (EAN 8726900070531)
  • Jumbo Appel Victoria vlaaitjes (EAN 8726900019455)
  • Jumbo Aardbeienslofjes (EAN 8726900019448)

Geld terug
Klanten kunnen het gebak terugbrengen naar een Jumbo-winkel en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Wie geen glutenintolerantie heeft, kan het gebak volgens Jumbo zonder risico eten.

Met vragen kunnen klanten terecht bij de klantenservice van Jumbo via 0800-0220161.

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