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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Baarle-Nassau
In Baarle-Nassau zitten sinds vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart over vijf en duurt naar verwachting tot half twaalf vanavond.
De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring in Baarle-Nassau. De oorzaak van de storing is nog onbekend en wordt onderzocht.
Het gaat om een klein aantal getroffen adressen, minder dan 100, binnen postcodegebied 5111. Naar verwachting is de storing rond half twaalf vanavond verholpen.
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