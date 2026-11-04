Robert Maaskant bondscoach van Tuvalu: ‘Ik krijg geen stuiver’

Robert Maaskant gaat Tuvalu helpen zonder er een cent aan te verdienen. De 57-jarige trainer is woensdag in Roosendaal officieel gepresenteerd als bondscoach van het eilandenrijk in de Grote Oceaan. Met het voetbal wil hij ook aandacht vragen voor de stijgende zeespiegel, die het land bedreigt.

Wel reiskosten en onkosten vergoed “Heel veel kennissen van mij zeggen: hij zal het wel voor de poen doen”, vertelt Maaskant aan Voetbalzone . Daar moet hij om lachen. “Maar ik krijg geen stuiver, dus dat valt wel mee dit keer.” Hij krijgt alleen zijn reiskosten en onkosten vergoed.

In oktober werd bekend dat Maaskant bondscoach wordt van Tuvalu, een eilandengroep ten noorden van Fiji. Veel mensen keken daarvan op. In zijn omgeving dachten sommigen meteen aan geld.

Afgelopen zomer benaderde Michiel van der Werf hem. Van der Werf komt uit Helenaveen en is technisch directeur van de voetbalbond van Tuvalu (Tuvalu Islands Football Association). Maaskant hoefde er niet lang over na te denken.

Naar klimaattop van VN

Ook de boodschap achter het project woog mee. De zeespiegel stijgt door klimaatverandering en dat bedreigt Tuvalu. Maaskant wil zijn nieuwe functie gebruiken om daar aandacht voor te vragen.

Volgende week gaat hij zelfs naar een klimaattop van de Verenigde Naties in Turkije. Hij is pas kort geleden gevraagd om daar in een panel te praten, omdat Tuvalu een van de meest bedreigde eilandstaten ter wereld is, vertelt hij aan Sportnieuws.nl. “Er komt meer bij kijken dan alleen voetbal en dat vind ik wel leuk.”

Jaliens wordt assistent

Bij zijn presentatie maakte Maaskant ook bekend wie er in zijn technische staf zitten. Kew Jaliens, die tien keer voor Oranje speelde, wordt zijn assistent.

Ook de Nederlander Thijs Matla en de Tuvaluaanse assistenten Nabil Alefaio en Pasene Siale horen bij de staf.