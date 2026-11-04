Songfestivalkenner Cornald Maas heeft heftige periode achter de rug

Songfestivalkenner Cornald Maas heeft naar eigen zeggen een heftige periode achter de rug. Hij kreeg veel reacties nadat hij het Songfestival een “verbindend feest” had genoemd. Ook mensen uit de cultuurwereld spraken hem erop aan. Dat vertelde hij aan RTL Boulevard.

“Dus we gaan geheel en al op eigen kracht het feest maken zoals het zou moeten zijn”, zei Maas. “Zonder al die geopolitieke invloeden en zonder alles wat er speelt.”

Maas sprak RTL Boulevard tijdens het Songfestival Feest in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat feest was dit keer zonder de Europese omroepunie EBU en zonder de NPO.

'Boel is behoorlijk opgefokt geraakt'

Dat het Songfestival niet alleen een feest is, merkte Maas de afgelopen tijd zelf. Twee jaar geleden werd hij al beschuldigd van antisemitisme, nadat hij iets had gezegd over het stemgedrag voor Israël.

Nu kwamen er opnieuw veel reacties, vertelde hij. Deze keer omdat hij had gezegd dat het Songfestival “uiteindelijk een verbindend feest is dat altijd zou moeten blijven bestaan”.

Daarop kreeg hij te horen: “Oh, dus jij wil een feestje vieren over de rug van de vermoorde kinderen in Gaza.” Volgens Maas kwam die kritiek ook van mensen uit de cultuurwereld, “waar ik zelf deel van uitmaak”. Hij vatte het samen: “Dus de boel is behoorlijk opgefokt geraakt.”

'Liefde voor het festival blijft'

Maas was jarenlang de vertrouwde stem van het Songfestival. Voorlopig lijkt dat hoofdstuk voorbij. Zijn liefde voor het festival blijft wel, zei hij.