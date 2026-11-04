Scooterrijder (18) raakt rijbewijs kwijt na achtervolging met politieheli

Een scooterbestuurder heeft woensdagavond voor flink wat reuring gezorgd in Best. Toen agenten hem wilden controleren, ging hij er vandoor. Wat volgde was een achtervolging door het zuidwesten van het dorp, waarbij meerdere politiewagens én een politiehelikopter werden ingezet.

Met vijf politieauto's achter zich aan probeerde de scooterrijder te ontkomen. Toen agenten hem even uit het oog verloren, werd ook een politiehelikopter opgeroepen. Die hielp mee zoeken vanuit de lucht.

De politie wilde de scooter controleren, maar de bestuurder weigerde te stoppen. Volgens de politie ging hij er met hoge snelheid vandoor en haalde hij onderweg gevaarlijke capriolen uit.

Scooter leidt agenten naar woning

Niet veel later leidde de klopjacht naar een huis in Best. Daar troffen agenten de scooter aan en konden zij de bestuurder, een 18-jarige man, staande houden.

Zijn rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast kreeg hij meerdere bekeuringen, onder meer voor het negeren van een stopteken, het overtreden van de maximumsnelheid en het rijden met valse kentekenplaten. De scooter waarop hij reed, is in beslag genomen.

Meer scooters aangetroffen

In de garage van het huis waar de scooter werd gevonden, stuitten agenten op meerdere andere scooters. Wat de politie daarmee gaat doen, is nog niet duidelijk. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

Kritiek vanuit de buurt

De politieactie trok veel bekijks van buurtbewoners, meldt onze 112-correspondent. Tegenover het huis verzamelden zich verschillende omstanders om de ontwikkelingen te volgen.

Een deel van hen uitte kritiek op de omvang van de politie-inzet. Volgens enkele buurtbewoners was sprake van overdreven machtsvertoon en een onnodig grote inzet van politiecapaciteit.