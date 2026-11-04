Twee auto's botsen op beruchte kruising in Helmond

Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Deurneseweg, Deltaweg en op elkaar gebotst. De auto's kwamen vanuit tegenovergestelde richtingen en knalden midden op de kruising tegen elkaar aan. Een vrouw is na het ongeluk in een ambulance onderzocht.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de betrokkenen te helpen. Een van de bestuurders is in de ambulance nagekeken. Hoe het met haar gaat, is niet bekend.

De twee auto's reden vanuit tegenovergestelde richtingen toen het misging op de kruising. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk

Verkeerslichten

De kruising wordt geregeld met verkeerslichten. Verkeer dat rechtdoor rijdt en verkeer dat afslaat, kan daar tegelijkertijd groen krijgen. Of dat een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeluk, is niet duidelijk. De politie onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Door de botsing liepen beide auto's schade op. Een bergingsbedrijf heeft de auto's afgevoerd.

Vaker ongelukken

Op en rond de Deurneseweg gebeuren vaker ongelukken. In augustus vorig jaar botsten op dezelfde kruising van de Deurneseweg, Deltaweg en Rivierensingel ook al twee auto's op elkaar. Daarbij werd een man met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Diezelfde maand ging het eerder ook mis op de kruising van de Deurneseweg met de Wethouder Van Wellaan. Bij dat ongeluk botsten eveneens twee auto's op elkaar, waarna een van de auto's een verkeerslicht uit de grond reed. Een inzittende raakte gewond en werd behandeld door ambulancepersoneel.