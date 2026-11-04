PSV mist megakansen tegen Brugge en eindigt Europese avond met lege handen

PSV heeft dure punten in de Champions League verspeeld. Woensdagavond kwam Club Brugge op bezoek in het Philips Stadion, was PSV geruime tijd de betere ploeg, maar verloor het uiteindelijk toch met 1-2. Vooral op verdedigend aspect liet PSV zich vaak kennen, terwijl 27 schoten niet genoeg waren om vaker te scoren tegen de Belgische kampioen.

De kampioen van Nederland drong aan na de gelijkmaker. Dest kwam weer niet verder dan Sommer en een kopbal van Ruben van Bommel eindigde op de lat.

PSV op achterstand Ondanks dat de Eindhovenaren de betere ploeg waren, kwamen de Belgen op voorsprong. Een voorzet van Joaquin Seys werd na 24 minuten vakkundig achter Matěj Kovář gekopt door Nicolò Tresoldi. Zo kon PSV in de achtervolging.

PSV kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd. Een hele grote kans. Ivan Perišić kreeg de bal op eigen helft aangespeeld en besloot ineens de lange bal over de verdediging van Brugge te geven. Daar dook Sergiño Dest achter de verdediging op en hij kon alleen op Yann Sommer af. De rechtsback van PSV wachtte lang en koos uiteindelijk voor een laag schot in de korte hoek, maar zag zijn poging gestopt worden door de ervaren doelman.

Aan de andere kant had het ook zomaar 0-2 kunnen worden. Carlos Forbs, sommige kunnen hem nog kennen van zijn mislukte periode bij Ajax, kwam twee keer oog in oog met Kovar. De eerste keer schoot hij meters over en de tweede keer greep de keeper van PSV in om een grotere achterstand te voorkomen.

Perišić kwam kort voor rust in botsing met een tegenstander en moest zijn bebloede hoofd laten behandelen. Hij keerde na de rust terug met een tulband op zijn hoofd.

PSV scoort

Na deze pauze zocht Lutsharel Geertruida de combinatie met Mijnans op. Geertruida gaf daarna een lage voorzet en na wat duw en trekwerk kwam de bal voor de voeten van Kodai Sano terecht. De Japanse middenvelder haalde de trekker over en zag de bal via een been van de tegenstander en de binnenkant van de paal over de doellijn rollen, waarna het Philips Stadion ontplofte.

PSV ging op zoek naar de winnende goal en kwam daar na een uur spelen heel dichtbij, alleen werd een kopbal van Van Bommel net voor de lijn weggehaald. En je weet wat ze zeggen: als je 'm zelf niet maakt, dan valt hij aan de andere kant.

Brugge weer op voorsprong

Zo werd een aanval van PSV op het middenveld onderschept en hadden de Belgen een pass op Forbs nodig om door de verdediging van PSV heen te snijden. De Portugees miste in de eerste helft, maar dit keer niet en dus kwam PSV op 1-2 achterstand.

Het was niet dat PSV de kansen zelf niet kreeg, want Dest kwam in het slot voor de derde keer oog in oog met Sommer, maar trof wederom geen doel. En zo liepen de Eindhovenaren tegen een, toch wel onnodige, zeperd aan in de Champions League. 27 schoten waren niet genoeg om vaker dan één keer te scoren.

Op de grens

En die konden ze eigenlijk niet gebruiken. PSV heeft na vier wedstrijden een gelijk aantal punten en bezet daarmee plaats 24 op de ranglijst van het Miljardenbal. Dat zou uiteindelijk precies genoeg zijn om de volgende ronde te bereiken, aangezien de eerste 24 door gaan.

Maar de volgende wedstrijd in Europees verband is ook niet mals voor de Eindhovenaren. Over drie weken gaat PSV in de Spaanse hoofdstad op bezoek bij recordwinnaar van het toernooi: Real Madrid.