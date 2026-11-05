Stroomstoring in Deurne, herstel verwacht rond tien uur

In Deurne is vanochtend een stroomstoring ontstaan. De oorzaak wordt nog onderzocht. De storing begon om zes minuten over zes en treft postcodegebieden 5751KN en 5751BE. Naar verwachting is het probleem rond kwart over tien opgelost.

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De stroomstoring in Deurne zorgt ervoor dat mensen in de postcodegebieden 5751KN en 5751BE zonder elektriciteit zitten. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen precies getroffen zijn.

De storing begon vanochtend om zes minuten over zes. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het stroomnet in de regio, verwacht de problemen rond kwart over tien te hebben verholpen. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.