Stroomstoring in Waalwijk: herstel verwacht rond kwart voor negen

In Waalwijk is sinds vanochtend een stroomstoring. De storing begon rond half zeven en treft postcodegebied 5145. Het aantal getroffen adressen is nog onbekend. De netbeheerder verwacht de problemen rond kwart voor negen te hebben opgelost.

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De stroomstoring in Waalwijk zorgt ervoor dat bewoners in postcodegebied 5145 zonder stroom zitten. Het is niet duidelijk hoeveel adressen precies getroffen zijn. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt naar verwachting rond kwart voor negen vanochtend de stroomvoorziening hersteld.