Heeze: plannen voor wijk Weibossen gepresenteerd

In Heeze zijn de definitieve plannen voor de wijk Weibossen gepresenteerd. De herinrichting, met onder meer een nieuw riool, bestrating en groen, begint volgend jaar. Bewoners konden meedenken via klankbordgroepen en enquêtes.

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De wijk Weibossen in Heeze wordt vanaf volgend jaar grondig aangepakt. Het project omvat de vervanging van het riool, nieuwe bestrating en een herinrichting van het openbaar groen. Bewoners hebben sinds februari via klankbordgroep-avonden en een enquête hun wensen en zorgen kunnen delen.

Een van de opvallende wijzigingen betreft de Sint Nicasiusstraat. Hoewel oorspronkelijk gepland als tweerichtingsstraat, is besloten om een deel eenrichtingsverkeer in te stellen vanwege de beperkte breedte. Ook de Molenstraat krijgt volledig eenrichtingsverkeer. In beide straten blijft het gemengde riool grotendeels intact, omdat graafwerkzaamheden te dicht bij de gevels verzakkingen zouden kunnen veroorzaken. Daarnaast zouden de lindebomen langs deze straten te veel schade oplopen. Wel wordt een extra buis aangelegd voor gescheiden regenwaterafvoer.

Groen en geveltuintjes

De grote bomen in de wijk zijn onderzocht op hun levensvatbaarheid. Waar nodig worden nieuwe bomen geplant om het verlies van groen te compenseren. Bewoners van de Molenstraat konden zich aanmelden voor een geveltuintje. Bij wie dat gedaan heeft, is dit opgenomen in het definitieve ontwerp.

Ook de inrichting van de parkjes in de wijk is onder de loep genomen. Bewoners konden via een enquête hun voorkeuren aangeven. De resultaten en de tekeningen van de herinrichting worden binnenkort beschikbaar op de projectwebsite.

Toekomstbestendige wijk

Met vlakkere stoepen, meer groeiruimte voor bomen en een betere voorbereiding op extreme regenval, wordt de wijk Weibossen klaargemaakt voor de toekomst. De werkzaamheden moeten zorgen voor een veilige en prettige woonomgeving voor bewoners en bezoekers.