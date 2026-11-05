Haal de winterjas maar tevoorschijn: dit wordt het weer de komende dagen

Donderdag gaat de dag zijn de we niet meer in de dubbele cijfers gaan komen. "Het wordt donderdag maximaal negen graden en het wordt ook langzaamaan kouder", weet weerman van Weerplaza Rico Schröder. Hij vertelt erover in radioprogramma Keigoeiemorgen van Omroep Brabant.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sneeuw mag dan nog niet in zicht zijn, maar dat het koud wordt staat vast. Dat betekent echter niet dat het geen mooie dag wordt. "In de loop van de dag wordt het kraakhelder en zonnig", vertelt Rico. Hoe ziet de dag er verder uit? Rond acht uur 's ochtends is het nog maar drie graden. Dat voelt nog veel kouder aan dan het al is. "Dat komt door die oosterwind die we hebben", vertelt hij verder. "Wel gaat de zon de hele middag volop schijnen. Donderdagmiddag is het maximaal negen graden."