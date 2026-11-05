Haal de winterjas maar tevoorschijn: dit wordt het weer de komende dagen
Donderdag gaat de dag zijn de we niet meer in de dubbele cijfers gaan komen. "Het wordt donderdag maximaal negen graden en het wordt ook langzaamaan kouder", weet weerman van Weerplaza Rico Schröder. Hij vertelt erover in radioprogramma Keigoeiemorgen van Omroep Brabant.
Sneeuw mag dan nog niet in zicht zijn, maar dat het koud wordt staat vast. Dat betekent echter niet dat het geen mooie dag wordt. "In de loop van de dag wordt het kraakhelder en zonnig", vertelt Rico. Hoe ziet de dag er verder uit?
Rond acht uur 's ochtends is het nog maar drie graden. Dat voelt nog veel kouder aan dan het al is. "Dat komt door die oosterwind die we hebben", vertelt hij verder. "Wel gaat de zon de hele middag volop schijnen. Donderdagmiddag is het maximaal negen graden."
Vanavond en vannacht
De krabber kan voor nu nog even in je dashboard blijven liggen want de temperatuur daalt donderdagnacht net niet onder nul. "Het wordt een graad of één." Wel koud, maar geen vriesweer dus.
Ook vrijdag start de dag frisjes. "Maar wederom volgt na die kou een prachtige dag. Daarna komt de zon door", vervolgt Rico. "Ook dan wordt het niet warmer dan negen graden Celsius."
Weekendweer
Komend weekend zal er iets meer bewolking zijn. "Wel blijft het naar verwachting beide dagen droog. Vanwege die bewolking is het ook iets warmer. De temperatuur stijgt iets naar een graad of tien. Zaterdagnacht kan de temperatuur wel gaan dalen naar het vriespunt."
Zondagnacht blijft de temperatuur dan weer ruimschoots boven nul. "Dat komt mede door die bewolking. Een prachtig weekend voor de boeg dus. Die tien graden houden we volgende week nog even vast. Later in de week wordt het nog iets zachter."