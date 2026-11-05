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Stroomstoring in Breda: herstel verwacht rond half één

Aangepast

In Breda is vanochtend rond half negen een stroomstoring begonnen. De storing treft een deel van postcodegebied 4834. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring. De verwachting is dat de problemen rond half één vanmiddag zijn verholpen.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Het gaat om een deel van postcodegebied 4834 in Breda.

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