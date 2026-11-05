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Uitbreiding woning aan Nachtegaalstraat in Oosterhout goedgekeurd

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor een aanbouw aan de rechterzijde van een woning aan de Nachtegaalstraat.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 22 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een uitbreiding van de woning aan de Nachtegaalstraat 22 in Oosterhout. Het besluit is inmiddels bekendgemaakt aan de aanvrager en treedt direct in werking.

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